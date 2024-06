Jungwähler bei der Europawahl Die AfD-Zustimmung als Hilferuf

Feiern kann die in Teilen rechtsextreme Partei ihre Wahlergebnisse nicht nur im Osten der Republik. Auch in Nordrhein-Westfalen konnte sie um ein Drittel zulegen und erzielte mit 12,6 Prozent 4,1 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Europawahl. Eine Million Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland haben ihr Kreuz bei der AfD gemacht: Stark ist sie in weiten Teilen des Ruhrgebiets, aber auch in den äußeren Kreisen wie Düren, Euskirchen oder etwa Siegen. Einen Anteil daran haben auch junge Menschen. Bei den Wählerinnen und Wählern unter 25 Jahren konnte die AfD bundesweit einen satten Zuwachs von zwölf Prozentpunkten einfahren – hat sich mit dem Ergebnis von 17 Prozent bei den jungen Leuten also mehr als verdreifacht.