In Belgien, Bulgarien und Deutschland Warum 36 Millionen Europäer mehr als eine Stimme haben

Nun haben die Messerattentate von Mannheim die Frage von Sicherheit und Migration wieder in den Mittelpunkt der Debatten in Deutschland gebracht. Die Wahlentscheidung von einem Drittel aller Wahlberechtigten ist zwar mit regionalen und lokalen Themen verknüpft, wird den Charakter eines Stimmungstests in Sachen AfD jedoch nicht völlig vermeiden können. Bei den letzten Umfragen zu den Wahlabsichten bei den nächsten Landtagswahlen lag die AfD in Hamburg an vierter, in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und im Saarland an dritter, in Sachsen-Anhalt an zweiter, in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen an erster Stelle.