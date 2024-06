5200 Bürger befragt Europawahl – Wahlbeteiligung laut Studie wohl wieder bei 62 Prozent

Die Wahlbeteiligung in Deutschland bei der Europawahl am kommenden Sonntag dürfte mit etwa 62 Prozent der Wahlberechtigten ungefähr so hoch ausfallen wie 2019. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Personenbefragung im Auftrag des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln hervor. Demnach halten rund 62 Prozent der Deutschen die Wahl des Europäischen Parlaments für wichtig. Dies ist das Ergebnis der Umfrage unter rund 5.200 repräsentativ ausgewählten Menschen im Frühjahr 2024. „Der Anteil liegt damit in etwa so hoch wie die Wahlbeteiligung im Jahr 2019“, so das IW.