Europawahl 2024 Rekordzahlen für den Wahl-O-Mat

Laut Stefan Marschall von der Heinrich-Heine Universität in Düsseldorf zeige die hohe Nachfrage, dass es „derzeit ein starkes Orientierungs- und Informationsinteresse gibt“. Der Politikwissenschaftler und sein Team begleiten die Entstehung des Wahl-O-Mat seit Jahren wissenschaftlich. Das gestiegene Interesse schlage sich zudem in einer höheren politischen Mobilisierung nieder, etwa in einer gestiegenen Zahl der Parteieintritte. „Und aller Voraussicht nach auch in der Wahlbeteiligung am kommenden Sonntag“, so Marschall gegenüber unserer Redaktion. Dann sei ein – für Europawahlen – hoher Wert zu erwarten.