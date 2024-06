Europawahl Union wird stärkste Kraft – AfD überflügelt SPD

Die Europawahl galt als erster nationaler Test für die seit gut zweieinhalb Jahren regierende Ampelkoalition. Und das Berliner Regierungsbündnis ist glatt durchgefallen. Kaum mehr als 30 Prozent aller Wählerinnen und Wähler entschieden sich in Deutschland für die Parteien des Dreierbündnisses. Dafür feierte die in Teilen rechtsextreme AfD Triumphe. Sie holte nach Hochrechnungen von ARD und ZDF rund 16 Prozent der Stimmen und wurde bundesweit zweitstärkste Kraft – vor der Kanzlerpartei SPD, die mit rund 14 Prozent auf ein historisches Tief bei bundesweiten Wahlen fiel. In Ostdeutschland erreichte die AfD inklusive Berlin sogar 27 Prozent und lag dort in allen Bundesländern mit Ausnahme der Hauptstadt auf dem ersten Platz.