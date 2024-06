Europawahl 2024 „Herr Geisel, haben Sie sich verlaufen?“

Es ist kurz nach zehn an einem Freitag im Mai, in der Hochstraße in Krefeld regnet es. Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte einen Stand angekündigt, doch weit und breit ist nichts und niemand zu sehen. Thomas Geisel hat sich eine Schirmmütze aufgesetzt, sein Mantel ist klatschnass. Er kennt die Kollegen in Krefeld selbst noch nicht.