Spitzenkandidaten-Debatte vor der Europawahl Der besondere Showdown von Brüssel

Aus deutscher Sicht ist das ein schwer verdauliches Format: Spitzenkandidatendebatte vor der Europawahl. Vor Bundestagswahlen sind die Kanzlerduelle Tradition. Da musste wegen der Nominierung von gleich drei Anwärtern beim letzten Mal schon das Wort Triell her. Und nun Brüssel. Soll man es Quintell nennen, wenn Ursula von der Leyen (Christdemokraten), Nicolas Schmit (Sozialdemokraten), Terry Reintke (Grüne), Sandro Gozi (Liberale) und Walter Baier (Linke) gegeneinander antreten, um ihre Parteien bei den Europawahlen in zwei Wochen so weit nach vorne zu bringen, damit der erfolgreichste unter ihnen an die Spitze der EU-Kommission rücken kann? Doch da fängt schon das Problem an. Denn laut Umfragen hat nur eine dieser Fünf eine reale Chance: Die Amtsinhaberin von der CDU in Deutschland. Doch das wird erst im Verlauf der nachmittäglichen Liveübertragung aus dem Brüsseler Plenarsaals des Europaparlamentes klar.