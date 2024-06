Europawahl 2024 SPD in NRW mit Verlusten im Ruhrgebiet – nur Herne bleibt rot

Während sich die Grünen in der einwohnerstärksten NRW-Stadt Köln trotz Verlusten mit 24,3 Prozent auf dem Spitzenplatz behaupteten, war die CDU in den anderen größten Städten des Landes Wahlsiegerin. So wurden die Christdemokraten in Düsseldorf, Dortmund und Essen stärkste Kraft.