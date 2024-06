Europaparlament Wo die heimliche Macht zu Hause ist

Alle Kommissionsräder stehen still, wenn der starke Arm des Parlamentes es will: Jeder Kommissarsanwärter wird vor seiner Ernennung von den Abgeordneten gegrillt. Und mancher springt dabei über die Klinge. Selbst die Wunschkommissarin Macrons schaffte es beim letzten Mal nicht. Und weil diese Phase der Kommissionsentstehung mit derart entscheidendendem Einfluss des Parlamentes läuft, können sich findige Parlamentarier auch Zusicherungen einhandeln, die nicht in den Verträgen stehen. So dürfte das Parlament auch dieses Mal die Hand aufhalten und sich etwa von der nächsten Kommissionspräsidentin versprechen lassen, immer dann ein Gesetz vorzulegen, wenn das Parlament das in einer mit großer Mehrheit verabschiedeten Resolution so will. So viel zum angeblich nicht existierenden Initiativrecht des Parlamentes.