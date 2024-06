Hendrik Wüst zur Europawahl 2024 „Gerade wir in NRW profitieren von der EU mehr als so ziemlich jedes andere Bundesland“

Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat bei seiner Stimmabgabe die Bedeutung der Europawahl und der Europäischen Union für NRW betont. „Gerade wir in Nordrhein-Westfalen profitieren von der EU mehr als so ziemlich jedes andere Bundesland in Deutschland. Wir haben es geschafft, durch die europäische Einigung aus einer Rand- und Grenzlage nach Westen hin, ins Herz Europas zu rücken“, sagte Wüst am Sonntag in einem Wahllokal in seinem münsterländischen Heimatort Rhede.