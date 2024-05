Europawahl 2024 Maximilian Krah – Der Skandal-Kandidat der AfD

Der Rechtsaußen-Politiker war in diesem Frühjahr wochenlang wegen möglicher Verbindungen zu prorussischen Netzwerken in den Schlagzeilen. Im April wurde außerdem einer seiner Mitarbeiter, der aus China stammt, wegen mutmaßlicher Spionage für Peking festgenommen. Krah wies die Vorwürfe zwar als Spekulation zurück, verzichtete jedoch in Absprache mit der Parteispitze vorübergehend auf gemeinsame Auftritte: Als die AfD Ende April in Donaueschingen den EU-Wahlkampf einläutete, war Krah nicht dabei. Auswechseln konnte die AfD ihren Frontmann für Europa nicht mehr – die Frist dafür war verstrichen.