Marie-Agnes Strack-Zimmermann Eine „Eurofighterin“ mit scharfer Zunge

Mit einem Zebrastreifen fing alles an. Der habe vor der Kita ihrer Kinder gefehlt, sagt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Um ihn durchzusetzen, sei sie 1990 in die FDP eingetreten. Heute sind ihre drei Kinder längst erwachsen und sie selbst ist schon Großmutter. Aber die 66-Jährige ist jetzt auf dem Zenit ihrer politischen Karriere: Als Spitzenkandidatin der FDP und der Allianz der Liberalen und Demokraten in Europa (Alde) will die „Eurofighterin“, wie es auf einem Wahlplakat heißt, ein besseres Ergebnis für die Liberalen bei der Europawahl am 9. Juni holen als vor fünf Jahren. Damals kam die FDP in Deutschland auf schmale 5,4 Prozent. Immerhin lag sie damit über der Fünf-Prozent-Hürde – ein Ergebnis, das die FDP in vielen aktuellen Umfragen oft nicht mehr erreicht.