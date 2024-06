Europawahl 2024 Diese Volt-Politiker gehen nach Brüssel

Spitzenkandidat Damian Boeselager hat bereits seit 2019 eine Legislaturperiode lang Erfahrungen im Europäischen Parlament sammeln können. Der gebürtige Frankfurter und frühere Unternehmensberater schloss sich dort der Fraktion der Grünen an. Zudem war er Mitglied im Ausschuss für konstitutionelle Fragen und gehörte der Delegation für die Beziehungen zu Kanada an. Außerdem war er stellvertretendes Mitglied in einigen weiteren Ausschüssen, darunter dem für Wirtschaft und Währung.