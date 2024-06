Neuaufstellung in Brüssel Europa hat gewählt - und nun?

Am spannendsten bleibt es für Ursula von der Leyen. Bereits in einer Woche dinnieren die Staats- und Regierungschefs in Brüssel zusammen, um sich informell darüber auszutauschen, wer welche Spitzenposition bekommen könnte. Von der Leyen muss vom Europäischen Rat offiziell vorgeschlagen werden. Das könnte bereits beim offiziellen Gipfel am 27./28. Juni erfolgen. Im Parlament braucht sie dann aber eine Mehrheit der gewählten Abgeordneten, also 361. Da nicht alle der Fraktionslinie folgen, benötigt sie mehr Rückhalt, als Christdemokraten, Sozialdemokraten und Liberale zusammen an Sitzen zusammenbringen. Sie wird also nach der Konstituierung des neuen Parlamentes Mitte Juli in Straßburg durch die Fraktionen touren und viele Wünsche und Bedingungen zu hören bekommen. Noch ist für Freitag, 19. Juli, ein Slot reserviert für die Wahl der neuen Kommissionspräsidentin. Bei unklaren Mehrheitsverhältnissen kann es damit aber auch September werden - wenn es dann allmählich auch zum „Grillen“ derjenigen kommt, die Kommissare werden wollen. Dafür kann jede nationale Regierung einen Bewerber benennen. Aber der muss sich ebenfalls vom Parlament auf Herz und Nieren prüfen lassen.