Vorstellung der Bewerber Die Spitzenkandidaten der Europawahl 2024

Ursula von der Leyen (CDU): Von der Leyen ist aktuell die erste Frau an der Spitze der EU-Kommission. 2019 wurde sie bereits gewählt und tritt auch in diesem Jahr als Kandidatin für die Europawahl an. Sie steht allerdings auf keinem Wahlzettel, da es aufgrund des Parteienföderalismus in Deutschland eine Besonderheit gibt. Die CDU tritt nur in 15 Bundesländern an, die CSU dafür getrennt in Bayern. Die Folge: Die Unionsparteien stellen für die Europawahl 16 Landeslisten mit jeweils einem eigenen „Spitzenkandidaten“ auf.