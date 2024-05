Superwahljahr 2024 Das Dilemma der Grünen im Wahlkampf

Habeck weiß das. Es erklärt auch, warum der Wirtschaftsminister bei diesem Thema so in Wallung gerät. Er räumt eigene Fehler beim Heizungsgesetz ein, auch diesmal vor dem gefüllten Festivalsaal. Unddann hält er ein flammendes Plädoyer. „Ja, okay. Aber wie viel anderes hat denn geklappt? Das muss man ja auch mal sagen“, ruft Habeck dem Publikum zu, und zählt auf: Etwas mehr als zwei Jahre nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine seien die Gasspeicher voll, die Gas- und Strompreise runter, die CO2-Emissionen würden sinken, die Erneuerbaren gingen durch die Decke. „Aber wenn wir den Diskurs darüber führen, was alles nicht klappt, dann werden wir es nie hinkriegen, dass was klappt“, sagt Habeck energisch.