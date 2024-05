Mehr Yoga und ewiges Leben Das sind die zehn ungewöhnlichsten Parteien zur Europawahl

Die bisherige Klimaschutzpolitik geht der Partei nicht weit genug. Die EU soll demnach statt bis 2050 bereits 2030 klimaneutral werden. Erneuerbare Energien sollen jährlich um 20 Prozent ausgebaut werden. Die Zahl der Autos will man bis 2041 mindestens halbieren und Rabatte und Prämien an Tankstellen verbieten sowie das Parken verteuern. Außerdem will man allen Kriegsdeserteuren Asyl gewähren.