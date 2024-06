Europawahl 2024 Das müssen Sie zur Europawahl 2024 wissen

Für die CDU gibt es regionale Spitzenkandidaten in 15 Bundesländern. In NRW ist dies Peter Liese. Die CSU geht in Bayern mit dem EVP-Vorsitzenden Manfred Weber ins Rennen. Alle anderen Parteien haben eine bundesweite Liste. Die SPD-Spitzenkandidatin ist die frühere Bundesministerin Katarina Barley, die seit 2019 im Europäischen Parlament sitzt und stellvertretende Parlamentspräsidentin ist. Die FDP schickt Marie-Agnes Strack-Zimmermann als Spitzenkandidatin nach Europa. Grüne Spitzenkandidatin ist Terry Reintke, die seit 2014 Mitglied des Europaparlaments ist. Die Linkspartei geht mit einer Doppelspitze in die Wahl, bestehend aus Aktivistin Carola Rackete und dem Co-Bundesvorsitzenden Martin Schirdewan. Auch das Bündnis Sahra Wagenknecht hat zwei Spitzenkandidaten: Fabio de Masi und den ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel. Der umstrittenste Spitzenkandidat ist wohl der AfD-Mann Maximilian Krah. Ein Mitarbeiter des EU-Parlamentariers wurde erst kürzlich wegen mutmaßlicher Spionage für China festgenommen. CDU und CSU werben zugleich für die derzeitige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die für die EVP europaweit als Spitzenkandidatin antritt und eine zweite Amtszeit in Brüssel anstrebt.