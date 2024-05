Europawahl 2024 Maximilian Krah – Der Skandal-Kandidat der AfD

Die AfD hat schon viele Skandale überstanden. Im Zweifel zieht man sich in die Wagenburg zurück und wartet, bis die Gegner ihre Munition verschossen haben. Doch mit Maximilian Krah haben die Parteivorsitzenden Tino Chrupalla und Alice Weidel eine Personalie zum Spitzenkandidaten für die Europawahl am 9. Juni gewählt, der auch für sie selbst unberechenbar ist – und der AfD in Deutschland und darüber hinaus schaden kann.