Kleinstparteien bei der Europawahl : Kleinvieh macht auch Mist

Hamburgs Landeswahlleiter Oliver Rudolf zeigt in einer Niederlassung der Deutschen Post den 96 Zentimeter langen Wahlzettel für die Europawahl. Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Humanisten, Ökologische Linke oder Neue Liberale. Partei für Gesundheitsforschung oder die Grundeinkommenspartei: Bei der Europawahl am 26. Mai ist die Parteienlandschaft in Deutschland so groß, bunt, braun und auch absurd wie nie. Das hat Gründe.

Zwischen der Judäischen Volksfront und der Volksfront von Judäa herrschte erbitterte Rivalität – zumindest in Monty Pythons legendärem Film „Das Leben des Brian“. Ein wenig so ist es auch in Deutschland bei der anstehenden Europawahl. Denn da stehen beim Thema Tierschutz zur Wahl:

die Partei für die Tiere

Tierschutz hier

die Tierschutzallianz

die Tierschutzpartei

Und die Tierschützer sind längst nicht die einzigen Parteien mit großer Konkurrenz aus dem eigenen Lager. Das Thema Ökologie ist Markenkern sowohl der Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) als auch die Ökologische Linke. Es gibt mehrere Parteien der radikalen Rechten, genauso wie der radikalen Linken. Außerdem gibt es Vereinigungen, die sich für Grundeinkommen und Volksabstimmungen einsetzen, für Familien und Senioren, für die Liebe und eine „menschliche Welt – für das Wohl und Glücklichsein aller“.

Insgesamt 41 Parteien wurden zur Wahl zugelassen. Zum Vergleich: 2014 waren es noch 25, 2009 32. Die Länge des Wahlzettels kratzt, komplett ausgefaltet, an der ein-Meter-Grenze. Das ist Rekord.

Er wäre sogar noch länger geworden, hätte der Bundeswahlausschuss nicht sieben Parteien die Zulassung verweigert. Die Zurückgewiesenen hatten die zur Teilnahme nötigen 4000 Unterstützerunterschriften nicht nachweisen können. Ansonsten sind die Auflagen zur Europawahl gering: Im Gegensatz zur Bundestagswahl braucht es keine Landeslisten für jedes Bundesland, sondern nur eine bundesweite Kandidatenliste und entsprechend wenige Kandidaten. Einige Kleinstgruppen treten mit gerade mal sieben Bewerbern an.

„Die Aussicht wirklich gewählt zu werden, steht nicht für alle Kandidaten im Vordergrund“, sagt Thomas Poguntke, Professor für Parteienforschung an der Universität Düsseldorf. „Manche erfüllen ihre Profilierungswünsche damit, mal in einem Wahlwerbespot im Fernsehen gesehen zu werden. Andere sind von ihrem Anliegen sehr überzeugt, auch wenn sie keine Aussichten auf ausreichend Zustimmung haben.“

Aber natürlich gibt es auch die ernstzunehmenden Kleinparteien, die durchaus realistische Chancen haben, am 26. Mai in Straßburg einen Platz im EU-Parlament zu bekommen.

Zum Beispiel die älteste und bis dato wählerstärkste der vier Tierschutz-Parteien, die deshalb auch auf den naheliegenden Namen „Tierschutzpartei“ hört. „Die anderen Parteien haben sich in den letzten Jahren von uns abgespalten“, sagt die Bundesvorsitzende Sandra Lück. Gegen die Gruppe „Tierschutz hier“ habe man sogar bei der Bundeswahlleitung Beschwerde eingereicht, werbe diese doch mit dem Beisatz „das Original“. „Der Einspruch wurde abgewiesen. Aber wir sind auch so die einzige Tierschutzpartei mit realistischen Chancen und gehen fest von zwei Plätzen im Parlament aus“, sagt Lück. Schon 2014 erhielt ihre Partei ein Mandat, aktuelle Umfragewerte bestätigen die Hoffnungen auf mehr: Das Institut INSA sieht die Tierschutzpartei beispielsweise bei zwei Prozent (Stand: 11. April) – das würde reichen.

Denn die Mandats-Hürden bei der Europawahl sind so niedrig wie bei keiner anderen. Deutschland ist 2019 eines der letzten EU-Länder ohne Sperrklausel. Statt Parteien unter drei- oder fünf Prozent auszuschließen, reichten 2014 schon 0,6 Prozent (184.000 Stimmen) für den Einzug ins Parlament. Unter den 96 deutschen Abgeordneten sind aktuell Angehörige von 14 Parteien und fünf Parteilose. „Die Grenze dürfte dieses Jahr ähnlich sein wie 2014, die Bedingungen sind nahezu unverändert“, sagt Parteienforscher Poguntke.

Eine gute Nachricht für Menschen wie den Bonner Thomas Lechtenfeld. Der 39-Jährige tritt auf Listenplatz drei für die „Volt“-Partei an und hat dafür seinen Job als Ökonom bei der Weltbank gekündigt. „Wir sind so zuversichtlich wie noch nie“, sagt Lechtenfeld mit Blick auf die Chancen der erst vor zwei Jahren gegründeten Partei. Volt versteht sich als paneuropäisch und tritt in insgesamt acht Ländern mit einheitlichem Wahlprogramm an. „Wir beantworten die großen europäischen Fragen unserer Zeit - Migration, Klima, Euro-Stabilität – nicht mit rechter oder linker Ideologie, sondern durchdacht“, wirbt Lechtenfeld.

Mit ähnlichen Inhalten werben aber auch Parteien wie „DiEM25“ oder „Die Humanisten“. Schafft es Lechtenfeld mit „Volt“ dennoch ins Parlament, muss er sich - trotz gekündigtem Job - für die kommenden fünf Jahre keine finanziellen Sorgen machen. Aktuell erhält jeder Abgeordnete 8757,70 Euro monatlich. Hinzukommen 320 Euro pro Sitzungstag, an dem die Mandatsträger auch wirklich im Parlament anwesend sind. Nicht zu vergessen sind die 4513 Euro steuerfreie Kostenpauschale pro Monat, beispielsweise für ein Büro, dazu Reisekosten-Spesen über maximal 4454 Euro pro Jahr, sowie von der EU finanzierte Mitarbeitergehälter in Gesamthöhe von monatlich 24.943 Euro. So lassen sich einige treue Mitstreiter für ihren Einsatz belohnen.