Die EU bestimmt unseren Alltag: Warum die Europawahl so wichtig ist

Ein Mann wirft in einem Wahllokal seinen Stimmzettel in eine Wahlurne. Foto: dpa/Fredrik von Erichsen

Düsseldorf Viele bezeichnen die Europawahl im Mai schon als „Schicksalswahl“ - auch weil der Zulauf zu Populisten und EU-Gegnern ungebrochen scheint. Dabei wirkt die EU heute so viel wie nie auf das Leben der Menschen ein.

Exporte

Deutschland ist das zweitstärkste Export-Land der Welt. Weil unsere Güter im Ausland so beliebt sind, werden bei uns viele Arbeitsplätze gesichert. 63 Prozent der deutschen Exporte landen in den anderen EU-Staaten - ohne dabei durch Zollschranken behindert zu werden. Das alles wäre ohne den gemeinsamen Binnenmarkt unmöglich.

Garantien

Die Garantie für Konsumgüter, beispielsweise elektronische Geräte ist dank der EU europaweit auf zwei Jahre gestiegen. In Deutschland hatte die Garantiezeit zuvor in der Regel nur ein halbes Jahr betragen. Auch kann der Kunde nun ein in Frankreich gekauftes Handy in Deutschland umtauschen.