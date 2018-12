Fragen und Antworten zur Europawahl 2019: Wieso? Wann? Wer? - Alle Fakten und Daten zur EU-Wahl

Am 26. Mai 2019 sind Europawahlen. Die Deutschen wählen 96 von insgesamt 705 Abgeordneten im EU-Parlament. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur Wahl.

Wann findet die nächste Europawahl 2019 statt?

Vom 23\. bis 26\. Mai 2019 wird in Europa zum neunten Mal das Europäische Parlament gewählt. Die Bundesregierung hat als Wahltermin für die Europawahl in Deutschland den Sonntag, 26\. Mai 2019, bestimmt.

Wann war die letzte Europawahl 2014?

Am 25\. Mai 2014 wurde zum achten und bislang letzten Mal in Deutschland das EU-Parlament gewählt.

Wie wurde bei der Europawahl 2014 gewählt?

Wie viele Stimmen bei der Europawahl 2019 hat jeder Wähler?

Wer wird bei der Europawahl 2019 gewählt?

Wer darf bei der Europawahl 2019 wählen?

Wahlberechtigt sind alle Deutschen und alle Staatsangehörigen aus den übrigen EU-Mitgliedstaaten, die in Deutschland eine Wohnung haben oder sich gewöhnlich aufhalten. Außerdem müssen Wahlberechtigte mindestens 18 Jahre alt sein, länger als 3 Monate in Deutschland oder einem anderen Mitgliedstaat der EU leben und im Wählerverzeichnis Ihrer Heimatgemeinde eingetragen sein.

Wer darf bei der Europawahl 2019 kandidieren?

Wer sind die Spitzenkandidaten der Parteien zur Europawahl 2019?

Wie viele Parteien stehen Europawahl 2019 zur Wahl?

Gilt bei der Europawahl 2019 die Fünf-Prozent-Hürde wieder?

Viele größere EU-Mitgliedstaaten, die mehr als 35 Abgeordnete nach Straßburg schicken, haben bereits Sperrklauseln - Deutschland und Spanien jedoch nicht. In Deutschland hatte das Bundesverfassungsgericht im September 2011 entschieden, dass die Hürde gegen das Grundgesetz verstößt. Mit einer Abstimmung im Europaparlament haben CDU/CSU und SPD nun auf europäischer Ebene erneut eine Sperrklausel gegen deutsche Kleinstparteien durchgesetzt. Von 2024 an sollen der Änderung zufolge die Parteien keine Chance mehr auf Einzug in das EU-Parlament haben. Laut Reform muss künftig von größeren EU-Ländern eine Mindesthürde zwischen zwei und fünf Prozent der Stimmen eingeführt werden.

Wie funktioniert bei der Europawahl 2019 die Sitzverteilung

Was ist neu im Vergleich zur vorigen Europawahl?

Was haben die europäischen Spitzenkandidaten mit dem EU-Parlament zu tun?

Erstmals gab es bei den Europawahlen 2014 Spitzenkandidaten. Alle großen Parteien im EU-Parlament kürten einen Kandidaten, der dann an TV-Duellen und Debatten teilnahm. Auf diese Weise sollten die Europawahlen wie nationale Wahlen mehr mit Personen in Verbindung gebracht werden. Die Europäische Volkspartei erhielt bei den Europawahlen 2014 die meisten Stimmen. Ihr Spitzenkandidat Jean-Claude Juncker wurde dann von den EU-Staats- und Regierungschefs als Kommissionspräsident bestimmt.

Im November und Dezember küren die großen Parteien zum zweiten Mal ihre Spitzenkandidaten. Doch es gibt einen Haken: Die Verträge verpflichten die EU-Staats- und Regierungschefs nicht, sich an diesen Prozess zu halten. So sagte etwa Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bislang nicht zu, dass der Spitzenkandidat automatisch Kommissionspräsident wird. Das letzte Wort bei der Ernennung hat das EU-Parlament. Es muss einmal über die gesamte EU-Kommission abstimmen. Stimmt es nicht zu, kann die Kommission ihr Amt nicht antreten.

Worüber entscheidet das EU-Parlament?

Es gibt drei Kernkompetenzen des EU-Parlaments: Mitwirkung an neuen Gesetzen, Wachen über den EU-Haushalt und über die Arbeit der EU-Kommission. Im Gegensatz zu nationalen Parlamenten hat das Europaparlament nicht das Recht, Gesetze vorzuschlagen; das kann in der EU nur die Kommission. Gemeinsam mit Rat und Kommission kann es aber nach dem Vorschlag an den Gesetzen mitarbeiten. In der EU nennt man diesen Prozess "Mitentscheidungsverfahren". Konkret bedeutet das, dass Abgeordnete etwa Änderungsanträge einreichen können und am Ende über das Gesetz abstimmen.