Wahl-o-Mat : Ab 3. Mai gibt es Wahl-Tipps für die Europawahl 2019

Auch für die Europawahl 2019 am 26. Mai wird die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) die Anwendung wieder anbieten. Der die dafür benötigten Thesen zum Standpunkt der einzelnen Parteien wurden in einem Workshop vom 22. bis 24. Februar 2019 ermittelt. Wie die BpB mitteilte, wird der Wahl-o-Mat für die Europawahl 2019 nun am Mittag des 3. Mai - also gut vier Wochen vor der Wahl - veröffentlicht.