Europwahlen: Wahlbeteiligung soll 2019 höher sein als 2014

Düsseldorf Weniger als die Hälfte aller Wahlberechtigten ging 2014 zur Europawahl - doch der deutsche Wert lag immer noch über dem europaweiten. 2019 sind fast 65 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen, doch 100.000 Briten in Deutschland könnten ihr Wahlrecht verlieren.

48,1 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger haben sich an der Europawahl 2014 in Deutschland beteiligt. Damit lag die Wahlbeteiligung höher als bei der vorherigen Wahl (2009: 43,3 Prozent) und über dem EU-Durchschnitt (42,6 Prozent).

Besonders gering fiel die Beteiligung damals im Bayerischen Wald aus. Im Landkreis Regen ging gerade mal 26,4 Prozent aller Berechtigten zur Urne. Die höchste Wahlbeteiligung verzeichnete der Landkreis Südwestpfalz, hier nahmen 66,9 Prozent ihr Stimmrecht wahr. Im Vergleich der Bundesländer waren die Menschen in Rheinland-Pfalz (59 Prozent) und im Saarland (55) besonders wahl-eifrig. In Bremen (40,8) und Bayern (41,9) fiel die Wahlbeteiligung am geringsten aus.