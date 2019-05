Europawahl : So stünden die Parteien da, wenn nur die Jungen gewählt hätten

„Fridays for Future“-Aktivisten in Köln (Archivbild). Foto: dpa/Oliver Berg

Düsseldorf Themen wie der Klimawandel und das Urheberrecht haben junge Menschen in Deutschland politisiert. Umfragen unter Wählern zeigen: Hätten bei der Europawahl nur Menschen unter 30 ihre Stimme abgeben dürfen, sähe das Ergebnis ganz anders aus.

Die Forschungsgruppe Wahlen hat mehr als 54.000 Deutsche am Wahltag dazu befragt, für wen sie ihre Stimme abgegeben haben. Zusätzlich wurden gut 1100 Menschen in der Woche vor der Wahl telefonisch befragt. Mit Hilfe dieser Umfrageergebnisse berechnen die Forscher, wie einzelne Gruppen abgestimmt haben - etwa Männer, Frauen oder Wähler unter 30.

Eine große Rolle bei der Wahlentscheidung der Unter-30-Jährigen dürfte das Thema Klimaschutz gespielt haben, das im Wahlprogramm der Grünen eine zentrale Rolle spielt. In den vergangenen Monaten waren in ganz Europa viele tausend Jugendliche und junge Erwachsene bei den „Fridays for Future“-Protesten für den Klimaschutz auf die Straße gegangen. Auch die Abstimmung über das neue Urheberrechtsgesetz der EU hatte viele junge Menschen politisiert - Union und SPD hatten für die Änderung gestimmt, gegen die zahlreiche junge Menschen protestiert hatten. In der vergangenen Woche hatte zudem der junge Youtuber Rezo mit einem Video mit dem Titel „Die Zerstörung der CDU“ Aufsehen erregt, in dem er der CDU, aber auch der CSU, SPD und AfD Versagen auf ganzer Linie vorwirft. Das Video wurde inzwischen mehr als 11 Millionen Mal abgerufen.