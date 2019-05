Nach der Wahlschlappe : CDU und SPD verzichten vorerst auf personelle Konsequenzen

Andrea Nahles schließt einen Rücktritt für sich indirekt aus: „Die Verantwortung, die ich habe, spüre ich, die will ich aber auch ausfüllen“, sagt sie.



Die 15 Prozent seien in den letzten 15 Jahren entstanden, sagt Nahles. Man habe schon Fortschritte gemacht, es habe aber nicht gereicht.



Über die Konsequenzen müsse man sich jetzt Gedanken machen. "Natürlich ist die Analyse nicht neu, nicht alles ist in den letzten zwölf Monaten entstanden", sagte Nahles. "Wir müssen uns das mit neuer Dringlichkeit vorlegen und Entscheidungen treffen."