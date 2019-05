Machtverschiebung im EU-Parlament : Kampf um Kommissionschef-Posten läuft

Liveblog Düsseldorf Die beiden großen Volkspartei-Familien haben im Europaparlament die rechnerische Mehrheit verloren. Auch in Deutschland lösen die Ergebnisse ein politisches Beben aus. In Brüssel stellt sich derweil die Frage: Wer wird nächster EU-Kommissionspräsident?

In Deutschland hat die Union die meisten Stimmen geholt. Sie musste aber Verlust kassieren. Zweitstärkste Partei sind die Grünen. In Frankreich liegen die Rechtspopulisten vorne. Alle Ergebnisse und Entwicklungen gibt es hier in unserem Liveblog.