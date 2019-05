Hochrechnung zur Europawahl : Union und SPD historisch schwach - Grüne legen deutlich zu

In NRW haben sich nach vorläufigen Prognosen deutlich mehr Menschen an der Europawahl beteiligt als vor fünf Jahren. Bis zum Sonntagnachmittag (16 Uhr) gaben - einschließlich der Briefwähler - rund 51 Prozent der Wahlberechtigten in acht ausgewählten Kreisen und kreisfreien Städten ihre Stimme ab.



Bei der Europawahl 2014 hätten bis zu dieser Uhrzeit rund 42 Prozent abgestimmt, teilte der Landeswahlleiter mit. Damals hatte die landesweite Wahlbeteiligung bei Schließung der Wahllokale um 18 Uhr bei 52,3 Prozent gelegen.