Hochrechnung zur Europawahl : Brexit-Partei liegt vorne - Tsipras ruft Neuwahl in Griechenland aus

Foto: dpa/Wolfgang Kumm 10 Bilder Wie die deutschen Parteien ihr Wahlergebnis feierten.

Liveblog Düsseldorf In Großbritannien liegt die Brexit-Partei in ersten Hochrechnungen der BBC vorne. In Griechenland hat Alexis Tsipras angesichts der Wahlniederlage Neuwahlen angekündigt. Alle Ergebnisse gibt es im Liveblog.

In Deutschland hat die Union die meisten Stimmen geholt. Sie musste aber Verlust kassieren. Zweitstärkste Partei könnten die Grünen werden. In Frankreich liegen die Rechtspopulisten vorne. Alle Ergebnisse und Entwicklungen gibt es hier in unserem Liveblog.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler rund um die Wahl wissen? Wie gehen die Parteien und ihre Spitzenkandidaten mit dem Ergebnis um? Alle Infos finden Sie in unserem Liveblog zur Europawahl 2019.