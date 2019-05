Live-Blog zur Europawahl 2019 : Alle Neuigkeiten und Informationen zur Wahl am 26. Mai

Alle Neuigkeiten und Informationen zur Wahl am 26. Mai

An dieser Stelle informieren wir Sie vor, während und nach der Wahl über alle relevanten Nachrichten.

Vom 23. bis 26. Mai wählen die einzelnen EU-Staaten ihre jeweiligen Abgeordneten für das neue Europäische Parlament. In Deutschland sind die Wahlberechtigten aufgerufen, am Sonntag, 26. Mai, ihre Stimmen abzugeben.

Was müssen die Wählerinnen und Wähler rund um die Wahl wissen? Wer sind die Kandidaten? Wie wird das Ergebnis hierzulande ausfallen und wie schneiden die verschiedenen politischen Lager in ganz Europa ab? Alle Infos finden Sie in unserem Liveblog zur Europawahl 2019.