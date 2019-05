Gastbeitrag : Europawahl - Diesmal gehe ich zur Wahl

Düsseldorf Es kann kaum ein Zweifel daran bestehen, dass wir an einem Scheideweg stehen. Die Entscheidungen, die die Bürger Ende Mai treffen, werden einen wesentlichen Einfluss auf die Zukunft Europas haben. Ein Gastbeitrag vom Präsidenten des EU-Parlaments und seinen Vorgängern.

Wir waren sowohl in Zeiten der Unsicherheit, wie in Zeiten des Optimismus als Präsidenten des Europäischen Parlaments tätig. Die gesamte europäische Nachkriegsgeschichte hat die Europäer in einem solidarischen Miteinander vereint, wodurch sie ihre größten Schwierigkeiten in Zeiten düsterer Zweifel zu überwinden vermochten. Wir sprechen nicht mehr von „alten“ und „neuen“ Mitgliedstaaten, wir sprechen von einem Europa, von Helsinki bis Nikosia und von Lissabon bis Bukarest und Warschau.