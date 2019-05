SARUNAS MARCIULIONIS: In Litauen wagt sich mit Sarunas Marciulionis eine Basketball-Legende auf das politische Parkett. Einst der erste Spieler aus der Sowjetunion in der amerikanischen Profi-Liga NBA, will der 54 Jahre alte Politik-Neuling nun für den regierenden Bund der Bauern und Grünen ins Europaparlament. Allerdings bleibt abzuwarten, ob der 1,96 Meter große Ex-Korbjäger für die Mitte-Partei bei den Wählern so punkten kann wie damals in der Auswahl der Sowjetunion und von 1991 an für sein wieder unabhängiges Heimatland.