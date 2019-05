Satiriker Sonneborn bekommt Unterstützung : „Die Partei“ kann bei Europawahl deutlich zulegen

Berlin/Brüssel Die Partei des Satirikers Martin Sonneborn hat ersten Schätzungen zufolge mindestens zwei Sitze im EU-Parlament gewonnen. „Die Partei“ kommt laut Hochrechnungen auf 2,4 Prozent der Stimmen.

Neben Parteichef Sonneborn wird wohl auch der Kabarettist Nico Semsrott ins Parlament einziehen. Sie fordert den Bau einer deutschen Atombombe und die Einführung eines "Höchstwahlalters" - prangert aber auch demokratiefeindliche Bestrebungen in der EU und das Flüchtlingssterben auf dem Mittelmeer an. "Die Partei" rund um Satiriker Martin Sonneborn hat vor der Europawahl skurrile Vorschläge auf den Tisch gelegt, mit so manchen ihrer Botschaften aber auch den Finger in offene Wunden gelegt. Mit dieser Strategie hat die Kleinpartei ihren Stimmenanteil nun deutlich steigern können.