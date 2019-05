26. März 1995: Der Vertrag von Schengen tritt in Kraft. Frankreich, Deutschland und die Benelux-Staaten beschlossen 1985 im luxemburgischen Städtchen Schengen, einen Raum ohne Grenzen zu schaffen. Er hebt die Kontrollen an den Binnengrenzen auf und schafft eine einzige Außengrenze, an der kontrolliert wird: