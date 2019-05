Europawahl 2019 : Europa in Grafiken und Zahlen

Düsseldorf Im kommenden Mai sind Europawahlen. 500 Millionen EU-Bürger sind aufgefordert, 705 Abgeordnete des EU-Parlaments zu wählen. Wir zeigen, wie das Parlament aktuell aufgestellt ist und wie vor fünf Jahren gewählt wurde.

Kernzahlen: Die Europäische Union

Zur Europäischen Union, kurz EU, gehören bis zum angekündigten Austritt Großbritanniens 28 Länder. Deutschland ist von Beginn an dabei. In der Union leben gut 500 Millionen Einwohner. Hier finden Sie interessante Fakten und Daten zu allen Mitgliedsstaaten.

Wahlsystem zur EU-Wahl 2019

Jedes Mitgliedsland hat fest Sitz-Anzahl. Für die Wahlen gilt das Verhältniswahlrecht, die Sperrklausel darf maximal maximal fünf Prozent betragen - Deutschland gilt eine solche Klausel erst ab 2024. Wie die Abgeordneten in den einzelnen Mitgliedsstaaten gewählt werden ist nicht allgemeingültig geregelt - es gibt kein einheitliches europäisches Wahlrecht. Hier finden Sie die Einzelheiten zur Wahl in allen Mitgliedsstaaten.

Seit der ersten Direktwahl zum Europäischen Parlament 1979 geht die Beteiligung europaweit kontinuierlich zurück. Lag sie vor 35 Jahren im Durchschnitt der - damals nur neun - EU-Länder noch bei 62 Prozent, traten bei der Wahl 2009 nur mehr 43 Prozent aller Wahlberechtigten aus den zu dieser Zeit bereits 27 EU-Ländern den Gang zur Urne an. Bei der Wahl 2014 blieb der Wert konstant.

An der Spitze lagen Luxemburg und Belgien mit jeweils mehr als 90 Prozent, in beiden Ländern herrscht allerdings Wahlpflicht. Kaum auf Interesse stieß die Wahl in der Slowakei (13 Prozent). In Deutschland gingen 47,9 Prozent der Wahlberechtigten zur Urne.

Hier finden Sie die Wahlbeteiligungen nach Ländern und EU-Weit seit 1979.