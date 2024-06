Wahlsiegerin droht das Aus Baerbock statt von der Leyen?

Es gibt allerdings, so weit sichtbar, einen entscheidenden Unterschied. Macron hatte schon 2018 insgeheim für von der Leyen zu werben begonnen und die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel in den Plan einzubinden versucht. In der Entscheidungsphase gab es dann ein meisterliches Taktieren. Zuerst nannte er den (unterlegenen) sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans, die (unterlegene) liberale Spitzenkandidatin Margrethe Vestager und den (nicht angetretenen) französischen christdemokratischen EU-Kommissar Michel Barnier als mögliche Kommissionspräsidenten. Als sich dann der Europäische Rat weder beim informellen Treffen Ende Mai noch bei langen Verhandlungen Ende Juni verständigen konnte und alle personellen Optionen blockiert waren, warf er am frühen Morgen den Namen von der Leyens auf den Tisch - und bekam seine Mehrheit. Dieses Mal könnte die Motivation für die Störfeuer aus dem Élysée einfach in Macrons Neigung liegen, sich ein paar Wochen lang als wichtigster Entscheider Europas zu präsentieren - und für den von Frankreich nominierten Kommissar Zusätzliches herauszuschlagen.