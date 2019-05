Vorläufiges amtliches Endergebnis : Debakel für Union und SPD – so hat Deutschland gewählt

Debakel für Union und SPD – so hat Deutschland gewählt

Jubel bei den Grünen in der Berliner Parteizentrale. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Berlin/Brüssel Die Grünen triumphieren, Union und SPD müssen schmerzvolle Verluste einstecken, Kleinsparteien ziehen ins EU-Parlament. Das vorläufige amtliche Endergebnis aus Deutschland im Überblick.

Schwere Schlappe für die große Koalition: Union und SPD haben bei der Europawahl in Deutschland historisch schlecht abgeschnitten. Trotzdem bleiben CDU und CSU zusammen stärkste Kraft. Die Sozialdemokraten dagegen verlieren bei der Abstimmung am Sonntag mehr als zehn Prozentpunkte und rutschen auf den dritten Platz. Die Ergebnisse könnten das schwarz-rote Bündnis in Berlin stark belasten. Großer Gewinner sind die Grünen, sie klettern erstmals bei einer bundesweiten Wahl auf Rang zwei. Die EU-skeptische AfD verbessert ihr Europawahl-Ergebnis, bleibt aber unter dem der Bundestagswahl 2017.