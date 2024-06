Neuwahlen in Frankreich Macron setzt ganz Europa in Brand

Statt in Ruhe zu überlegen, wie es nun weitergehen könnte, löste der impulsive Macron ein politisches Erdbeben aus. Mit den Neuwahlen wird der Präsident zum Brandstifter, der Feuer an das Haus Frankreich legt. Denn nach dem überwältigenden Sieg am Sonntag ist sogar eine absolute Mehrheit des RN im neuen Parlament möglich. Macron, einst als Schutzschild gegen die extreme Rechte angetreten, wird die restlichen knapp drei Jahre seiner Amtszeit wohl den Rechtspopulisten Jordan Bardella als Regierungschef zur Seite haben. Hoffnungen, dass sich die Gefolgsleute der RN-Frontfrau Marine Le Pen bis zur Wahl in drei Wochen selbst entzaubern, sind illusorisch. Bardella zeigte seine Inkompetenz bei einer Fernsehdebatte mit Regierungschef Gabriel Attal und legte danach noch in Umfragen zu.