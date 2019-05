Volksparteien verlieren stark : So drastisch verändert sich die Sitzverteilung im EU-Parlament

So drastisch verändert sich die Sitzverteilung im EU-Parlament

Brüssel Erstmals seit 40 Jahren haben Konservative und Sozialdemokraten ihre rechnerische absolute Mehrheit im EU-Parlament verloren. Auf wen es jetzt deutlich mehr ankommt – und wie viele Sitze die rechten Parteien gewonnen haben.

Trotz Siegen in Frankreich, Italien und Großbritannien blieben die Zuwächse für Rechtspopulisten und Nationalisten begrenzt, die Wahlbeteiligung erreichte mit fast 51 Prozent den höchsten Stand seit zwei Jahrzehnten.

Von der sechst- zur viertstärksten Kraft rückten die Grünen auf, die in Deutschland ein Rekordergebnis erzielten und in Frankreich überraschend auf den dritten Platz kamen. Ihre Fraktion bekam nach den vorläufigen Ergebnissen nun 70 Sitze - 20 mehr als zu Beginn der Wahlperiode 2014. Eine "grüne Welle" habe sich in ganz Europa ausgebreitet, sagte der Ko-Fraktionschef Philippe Lamberts.