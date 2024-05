Spitzenkandidat im freien Fall Der Bruch mit der AfD bedeutet für Europa keine Entwarnung

Freilich geht sie einher mit einer weiteren Frage, deren Antwort nur oberflächlich zu beruhigen vermag, tatsächlich aber wachsende Sorge auslösen muss: die nach den Motiven. Wenn die Le-Pen-Partei in Frankreich die AfD nicht mehr in ihrer Europa-Fraktion haben will und auch die Meloni-Partei in Italien auf größtmögliche Distanz geht, dann bedeutet das zwar, dass die AfD auf europäischem Parkett allen anderen rechtspopulistischen Strömungen zu extremistisch geworden ist. Doch daraus zu schließen, der europäische Rechtspopulismus habe sich gemäßigt, wäre eine Selbst-Täuschung. Die Postfaschistin Giorgia Meloni hat immer wieder ihre Flexibilität gezeigt. In Europa liberal blinken und zu Hause je nach Bedarf in die andere Richtung fahren, das sind die zwei Gesichter des Meloni-Stils.