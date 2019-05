TV-Duell zur Europawahl : Bewerten Sie Frans Timmermans und Manfred Weber

Düsseldorf/Freiburg Im ZDF diskutieren am Donnerstagabend Frans Timmermans und Manfred Weber, die beiden Spitzenkandidaten für die Europawahl. An dieser Stelle können Zuschauer die Debatte verfolgen und live bewerten.

Die Spitzenkandidaten zur Europawahl stellen sich zu ihrem zweiten TV-Duell. Frans Timmermans (Europäische Sozialdemokraten) und Manfred Weber (Europäische Volkspartei) sind am Donnerstag (16. Mai) zu Gast im Hauptstadtstudio des ZDF. Der Sender überträgt „Das #tvDuell zur Europawahl“ am Donnerstag (16. Mai) live ab 20.15 Uhr und zeigt das TV-Duell auch im Livestream.

, die beiden Kandidaten während der Diskussion zu bewerten. Die Universität Freiburg hat dafür das sogenannte „Debat-O-Meter“ entwickelt, das an dieser Stelle ab Donnerstagabend, 19 Uhr, freigeschaltet wird. Durch Drücken der Tasten Doppel-Plus (++), Plus (+), Minus (-) und Doppel-Minus (--) kann man jederzeit angeben, was man gerade von den Kandidaten hält. Im Anschluss werden die Ergebnisse aller Abstimmenden ausgewertet und analysiert.