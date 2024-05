BSW-Spitzenkandidat Fabio de Masi „In Brüssel gibt es bei Lobbyismus und Korruption immer genug zu tun“

De Masi Sie hat Milliarden-Verträge per SMS vereinbart und will die SMS jetzt nicht herausrücken. Wenn Frau von der Leyen sagt, sie wolle künftig die Rüstungsbeschaffung nach dem erfolgreichen Vorbild der Impfstoffbeschaffung organisieren, dann frage ich mich, ob sie demnächst auch Panzerhaubitzen per SMS bestellen will. In Brüssel gibt es also bei Lobbyismus und Korruption immer genug zu tun.