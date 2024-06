Der Tag nach der Wahlnacht in Brüssel Wahlsieger wirken sexy

EVP-Chef Manfred Weber wird in den nächsten Tagen mit dem wohligen Gefühl in seinen Terminkalender blicken, dass da zahlreiche Abgeordnete Schlange stehen, um sich der EVP-Fraktion anschließen zu können. Schon in der Nacht hat er die ersten Stimmengewinne nach drei verlustreichen Wahlen gefeiert und sogar von der „Wiedergeburt“ der EVP gesprochen. Bis zum 3. Juli möchten die Organisatoren wissen, wer in welcher Fraktion ist, damit die Konstituierung des neuen Parlamentes am 16. Juli in Straßburg wohlgeordnet vorbereitet werden kann. Ob es reicht für eine neue von-der-Leyen-Mehrheit?