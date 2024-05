Einen Monat vor Europawahl Briefwahlpanne in Bonn – Betroffene bekommen neue Unterlagen

Wegen einer Panne beim Versand von Briefwahlunterlagen für die Europawahl am 9. Juni bekommen einiger Bürger in Bonn erneut Post. Laut Mitteilung der Stadt von Freitag (10. Mai 2024) wurden Stimmzettel in zwei Stimmbezirken wegen eines Übertragungsfehlers an die Deutsche Post doppelt verschickt.