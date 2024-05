FDP-Spitzenkandidatin für Europa sieht bei Scholz „autistische Züge“ Das tut man nicht, Frau Strack-Zimmermann

Den letzten Punkt könnte man grundsätzlich allen Politikern und Politikerinnen ans Revers heften. Aber angesichts des davor Gesagten ist es noch die harmloseste Unterstellung. Denn Belege nennt die Spitzen-Liberale nirgends. Schlimm ist allerdings, dass die promovierte Politikwissenschaftlerin wie eine Psychiaterin beim Kanzler Autismus diagnostiziert. Das ist laut Bundesverband Autismus eine „komplexe neurologische Entwicklungsstörung“, hat also krankhafte Züge. Als Laie eine andere Person in aller Öffentlichkeit so zu bezeichnen, ist nicht nur Amtsanmaßung, sondern verletzt auch deren Persönlichkeitsrechte. Dass in der Politik – auch unter demokratischen Parteien – schon mal geklotzt und gehauen wird, ist da keine Entschuldigung.