Europawahl im Juni Strack-Zimmermann fordert gemeinsame europäische Außenpolitik

Die FDP-Spitzenkandidatin für die Europawahl im Juni, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, fordert eine gemeinsame europäische Außenpolitik. Probleme von außen wie auch in der Innenpolitik könnten nur europäisch gelöst werden, sagte Strack-Zimmermann am Montag im ARD-„Morgenmagazin“. Als Beispiele nannte sie Kriege in der Welt, Migrationsdruck und den Druck auf das freiheitlich-demokratische System. „In Freiheit, in Frieden zu leben ist keine Selbstverständlichkeit.“