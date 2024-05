„Zeit für den Grünschnitt“? CDU macht mit Kettensägen Wahlkampf gegen Grüne

Ein Post von drei CDU-Kommunalpolitkern in Heidelberg sorgt in sozialen Netzwerken für Aufregung: Auf dem Bild stehen drei Männer mit Kettensägen in einem Sonnenblumenfeld, flankiert von dem Spruch „Es wird Zeit für den Grünschnitt“. Die Reaktionen kamen prompt, fielen aber nicht so aus wie von den CDU-Politikern erwartet. „Mit Kettensägen gegen Grüne?“, twitterte der Stuttgarter Grünen-Europaabgeordnete Michael Bloss. Das sei geschmacklos, sagte er und forderte: „Entschuldigt euch.“ Auf Worte folgten Taten, so Bloss. „Bei solchen Wahlplakaten wundere ich mich nicht, wenn der politische Diskurs verroht.“