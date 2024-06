EU-Personalkarrussel Von Magyar bis Montserrat - neue Gesichter Europas

António Costa (62) war schon als Favorit für den EU-Ratspräsidenten gehandelt worden, als er noch als Ministerpräsident Portugals fest im Sattel saß. Es kamen Korruptionsermittlungen in Gang und Costa trat zurück. Inzwischen hat sich indes herausgestellt, dass in der Abschrift eines abgehörten Telefonates António Costa mit Antónia Costa Silva, seinem Wirtschaftsminister, verwechselt worden war. Die Vorwürfe fielen in sich zusammen und nun ist Costa reif für eine zweite Karriere in Brüssel. 2004 war er bereits Vizepräsident des Europaparlamentes, nun hat er auch Regierungserfahrung. Wenn die Sozialdemokraten mit den Liberalen und den Christdemokraten erneut ein Bündnis schmieden, werden die Liberalen den Posten des/der Außenbeauftragten der EU verlangen, und besonders auf eine der Ihren schauen, die sie schon als Spitzenkandidatin gerne herausgestellt hätten: