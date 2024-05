Terry Reintke Die Grünen und ihr ganz besonderer Green Deal

Sommer-Farbe Weiß für ein grünes Europa. In Lyon zur Krönungsmesse war Reintke im weißen Hosenanzug hinter das Rednerpult getreten, zum Wahlkampfauftakt in Berlin wählt die Politikwissenschaftlerin nun ein weißes Sommerkleid. Draußen scheint die Sonne, 24 Grad, drinnen im einstigen Wasserwerk sagt Reintke, sie wolle „Europa fit machen für das 21. Jahrhundert. Wir wollen ein Player sein auf den grünen Märkten der Zukunft“. So redet sie über notwendige Investitionen in grüne Wasserstoffnetze, über grünen Stahl, über den großen „Green Deal“, mit dem Europa bis 2050 klimaneutral werden will.