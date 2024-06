Demoskopen erklären die Hochrechnungen Die Schwäche der Mitte

Info

Der Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Straßburg.⇥Foto: dpa Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Zahlen Insgesamt waren bei der ­Europawahl mehr als 360 Millionen Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben, um 720 Mitglieder des Europäischen Parlaments zu bestimmen. In Deutschland waren rund 65 Millionen Menschen wahlberechtigt. Hier traten mehr als 1400 Kandidatinnen und Kandidaten aus 35 Parteien und sonstigen Gruppierungen an. Erstmals durften auch Wählerinnen und Wähler im Alter von 16 und 17 Jahren an der Europawahl in Deutschland teilnehmen – das betraf laut Statistischem Bundesamt rund 1,4 Millionen Menschen.

Parlament Die Zahl der Abgeordneten pro Land hängt von der Bevölkerungsgröße ab. Sie reicht von je sechs für Malta, Luxemburg und Zypern bis hin zu 96 für Deutschland.

Zeitplan Als Erste hatten am Donnerstag die Wahlberechtigten in den Niederlanden ihre Stimme abgegeben, am Freitag folgten dann Irland und Tschechien, am Samstag Italien, die Slowakei, Lettland, Malta und die französischen Überseegebiete. In Italien wurde die Abstimmung am Sonntag fortgesetzt. Überall sonst wurde nur am Sonntag gewählt. ⇥(afp/ap)